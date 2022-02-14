مطلوب موظفة علاقات عامة للعمل في أكاديمية للغات

إعلان توظيف صادر عن الأكاديمية الدولية للغات تعلن فيه عن حاجتها لموظفة (علاقات عامة) .
شروط التسجيل:
- التسجيل لجميع التخصصات التالية ( علاقات عامة + إدارة أعمال + محاسبة باللغة الإنجليزية ) و من تجد في نفسها الكفاءة والموهبة في هذه المجالات.
- خبرة سنة عمل على الأقل في مجال العلاقات العامة والتنسيق مع المؤسسات
- إتقان مهارات التواصل والإقناع في مجال التنسيق مع المؤسسات.
- أن تكون لبقا ومجيدا للغة الإنجليزية بشكل ممتاز (قراءة ، كتابة ، محادثة)
- اتقان مهارات العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل
- أن تكون من غزة
طريقة التسجيل:
- للتقدم للوظيفة يرجى تعبئة الطلب التالي :
https://forms.gle/f5daFKyzXZLrD5eg8