مطلوب موظفة علاقات عامة للعمل في أكاديمية للغات

إعلان توظيف صادر عن الأكاديمية الدولية للغات تعلن فيه عن حاجتها لموظفة (علاقات عامة) .

شروط التسجيل:

- التسجيل لجميع التخصصات التالية ( علاقات عامة + إدارة أعمال + محاسبة باللغة الإنجليزية ) و من تجد في نفسها الكفاءة والموهبة في هذه المجالات.

- خبرة سنة عمل على الأقل في مجال العلاقات العامة والتنسيق مع المؤسسات

- إتقان مهارات التواصل والإقناع في مجال التنسيق مع المؤسسات.

- أن تكون لبقا ومجيدا للغة الإنجليزية بشكل ممتاز (قراءة ، كتابة ، محادثة)

- اتقان مهارات العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل

- أن تكون من غزة

طريقة التسجيل:

- للتقدم للوظيفة يرجى تعبئة الطلب التالي :

https://forms.gle/f5daFKyzXZLrD5eg8