فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يجرفون أراضٍ بطولكرم ويقتلعون 40 شجرة زيتون

تقام اليوم.. شباب رفح x الهلال | اتحاد خان يونس x اتحاد بيت حانون

فداء و"أندريه بـ"المتحف المحظور" يعيدان الحياة لجبل "الريسان"

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الغطرسة الأمريكية والاستعلاء سيكونان أهم مفجرات الحرب

"جمع المعادن".. مهنة شاقة تزدهر في قطاع غزة

وظيفة شاغرة في مدرسة وروضة يا هلا

القضية الحاضرة

فساد السلطة وغلاء الأسعار بالضفة الغربية ينذران بانفجار الشارع

مُسوِّغات المخاوف الإسرائيلية من التدهور نحو الهاوية

إعلان تيك توك داخلي

مطلوب موظفة علاقات عامة للعمل في أكاديمية للغات

14 فبراير 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن الأكاديمية الدولية للغات تعلن فيه عن حاجتها لموظفة (علاقات عامة) .

شروط التسجيل: 

- التسجيل لجميع التخصصات التالية (  علاقات عامة + إدارة أعمال + محاسبة باللغة الإنجليزية ) و من تجد في نفسها الكفاءة والموهبة في هذه المجالات.

- خبرة سنة عمل على الأقل في مجال العلاقات العامة والتنسيق مع المؤسسات 

- إتقان مهارات التواصل والإقناع في مجال التنسيق مع المؤسسات.

- أن تكون لبقا ومجيدا للغة الإنجليزية بشكل ممتاز (قراءة ، كتابة ، محادثة)

- اتقان مهارات العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل 

- أن تكون من غزة 

طريقة التسجيل: 

- للتقدم للوظيفة  يرجى تعبئة الطلب التالي :

https://forms.gle/f5daFKyzXZLrD5eg8      

 

إعلان فيسبوك داخلي
#توظيف #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة