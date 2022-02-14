فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يجرفون أراضٍ بطولكرم ويقتلعون 40 شجرة زيتون

تقام اليوم.. شباب رفح x الهلال | اتحاد خان يونس x اتحاد بيت حانون

فداء و"أندريه بـ"المتحف المحظور" يعيدان الحياة لجبل "الريسان"

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الغطرسة الأمريكية والاستعلاء سيكونان أهم مفجرات الحرب

"جمع المعادن".. مهنة شاقة تزدهر في قطاع غزة

وظيفة شاغرة في مدرسة وروضة يا هلا

القضية الحاضرة

فساد السلطة وغلاء الأسعار بالضفة الغربية ينذران بانفجار الشارع

مُسوِّغات المخاوف الإسرائيلية من التدهور نحو الهاوية

إعلان تيك توك داخلي

وظيفة شاغرة في مدرسة وروضة يا هلا

14 فبراير 2022 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن مدرسة وروضة يا هلا تعلن فيه عن حاجتها لموظفة /  سكرتاريا .

شروط التسجيل 

1- دبلوم في السكرتاريا من جامعة معترف بها والا يقل المعدل الجامعي عن 75 % .

2- من سكان مدينة غزة.

3- خبرة بحد أدنى 3 سنوات في مجال السكرتاريا وإدارة المكاتب 

4- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة 

5- مهارة الطباعة باللغتين العربية والانجليزية .

6- إجادة استخدام برامج الحاسوب المختلفة وبرامج الميكروسوفت وأجهزة الاتصال . 

7- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

طريقة التسجيل 

- على من تجد في نفسها الكفاءة وترغب في التقدم للوظيفة المذكورة تعبئة نموذج التوظيف في الرابط التالي:

https://forms.gle/YAPpucgs44YSBE4R7

- يستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق  19/02/2022 .

- للاستفسار يمكن الاتصال على هاتف الجمعية  / 2861434  .

العنوان :  مدينة غزة - شارع الثورة - بجوار السفارة المصرية .

إعلان فيسبوك داخلي
#مدرسة #توظيف #روضة #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة