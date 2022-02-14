وظيفة شاغرة في مدرسة وروضة يا هلا

إعلان توظيف صادر عن مدرسة وروضة يا هلا تعلن فيه عن حاجتها لموظفة / سكرتاريا .

شروط التسجيل

1- دبلوم في السكرتاريا من جامعة معترف بها والا يقل المعدل الجامعي عن 75 % .

2- من سكان مدينة غزة.

3- خبرة بحد أدنى 3 سنوات في مجال السكرتاريا وإدارة المكاتب

4- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة

5- مهارة الطباعة باللغتين العربية والانجليزية .

6- إجادة استخدام برامج الحاسوب المختلفة وبرامج الميكروسوفت وأجهزة الاتصال .

7- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

طريقة التسجيل

- على من تجد في نفسها الكفاءة وترغب في التقدم للوظيفة المذكورة تعبئة نموذج التوظيف في الرابط التالي:

https://forms.gle/YAPpucgs44YSBE4R7

- يستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 19/02/2022 .

- للاستفسار يمكن الاتصال على هاتف الجمعية / 2861434 .

العنوان : مدينة غزة - شارع الثورة - بجوار السفارة المصرية .