"حماس": هدم الاحتلال لمنازل الأسرى سلوك إرهابي

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الإثنين، قيام جيش الاحتلال بهدم منازل الأسرى في جنين بأنها جريمة عنصرية وسلوك إرهابي وانتهاك فاضح لكل القوانين الإنسانية.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن ‏تكرار هذه الجريمة تؤكد عجز الاحتلال في مواجهة مقاومة شعبنا المتصاعدة في الضفة الغربية.

وأضاف قاسم، ‏كل التجارب أثبتت الفشل الذريع لهذه السياسة، فقدرة شعبنا على التضحية لن تكسرها هذه الجرائم.

وكان جيش الاحتلال فجّر فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير محمود جرادات في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.

وأعلنت مصادر طبية وبالتزامن مع عملية اقتحام الاحتلال لبلدة سيلة الحارثية بجنين استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 عامًا) وإصابة 20 آخرين خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين