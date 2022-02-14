الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار محدودة

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم، الإثنين، لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل. وتسود أجواء باردة بشكل عام في المناطق الجبلية وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية محدودة تتركز على السواحل وشمال البلاد.

وخلال الليل يسود جو بارد بشكل ملموس خاصة في الجبال. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وغدا، الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في الجبال مع فرصة محدودة لزخات محلية في بعض المناطق. وفي الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وبعد غد، الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاته السنوية العامة أو أدنى بقليل. وتسود أجواء باردة بشكل واضح في المناطق الجبلية، وأجواء أكثر اعتدالا في السهول والسواحل والأغوار.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة من جديد مع طقس بارد في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين