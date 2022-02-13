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إصابة 7 مواطنين جراح أحدهم خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

13 فبراير 2022 . الساعة 22:49 بتوقيت القدس
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صورة من اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، جروح أحدهم وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت في السيلة الحارثية غرب جنين.

وذكر مدير الإسعاف في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الدخول الى السيلة الحارثية لنقل وإسعاف المصابين.

وفي السياق، أطلق مقاومون النار، صوب جنود الاحتلال المتواجدين عند حاجز الجلمة غرب جنين، فيما أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية.

وأعلنت كتيبة جنين استهدافها  قوات الاحتلال في السيلة الحارثية قضاء جنين بصليات من الرصاص وإصابة آلية بشكل مباشر.

وذكر إعلام الاحتلال، أن قوات الجيش تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها هدم منزل المواطن محمود جرادات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش تستعد لهدم 3 منازل أخرى، وسط انتشار مكثف في البلدة.

وذكرت المصادر، أن قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بجرافات اقتحمت السيلة الحارثية من كافة الجهات، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليها والرابطة بينها وبين بلدة اليامون، فيما اعتلى عدد من الجنود أسطح المنازل.

وأحرق شبان برج مراقبة للاحتلال في قرية يعبد في مدينة جنين.

وتشهد عمليات إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال والمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، ارتفاعًا ملحوظاً في الآونة الأخيرة وخاصة عقب عملية اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس قبل أيام.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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