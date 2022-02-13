الأسرى يقررون إرجاع الوجبات وإعلان الغضب غداً الإثنين

قرّر الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، إرجاع وجبات الطعام يوم غدِ الاثنين واعتباره يوم غضبٍ داخل السجون.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان له "إنّ الأسرى داخل السجون قرّروا إرجاع وجبات الطعام غدًا الإثنين احتجاجًا على الإجراءات العقابية بحقّهم".

بدورها حذرت جمعية واعد للأسرى والمحررين من تداعيات الهجمة المسعورة التي تشنّها قوات السجون بحق الأسرى داخل قلاع الأسر.

وأضافت الجمعية في بيان لها، إن الحركة الأسيرة بصدد الانتقال من الخطوات التكتيكية الحالية إلى خطوات استراتيجية كبيرة في ظل اشتداد الهجمة الحالية المتصاعدة بحقهم.

وأشارت إلى أن الحركة الأسيرة قررت االإيعاز لكافة الأسرى بردّ أيّ اعتداء سيتعرّض له أيُّ أسير.

وتمارس سلطات الاحتلال شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى داخل السجون، فيما تصاعدت الإجراءات العقابية عقب تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق "الطريق إلى القدس" أسفل سجن جلبوع.

المصدر / فلسطين أون لاين