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الاتحاد الأوروبي: يجب وقف عنف المستوطنين واستفزازاتهم بالشيخ جراح

13 فبراير 2022 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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شدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة وقف "عنف المستوطنين الإسرائيليين واستفزازاتهم غير المسؤولة" بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي مقتضب، نشرته، الأحد، بعثة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأعربت البعثة عن قلقها إزاء "عنف المستوطنين والاستفزازات غير المسؤولة، بالإضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأخرى في هذه المنطقة الحساسة، تشعل التوتر ويجب أن تتوقف".

وتسببت إعادة فتح عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير لمكتبه في الشيخ جراح اليوم، باندلاع مواجهات تتصاعد حدتها منذ ساعات الصباح.

المصدر / الأناضول
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