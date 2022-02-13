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نصرةً للشيخ جراح.. "الشعبية" تدعو إلى الاشتباك مع العدو في كل نقاط التماس

13 فبراير 2022 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علام الكعبي، إلى المزيد من الزحف الجماهيري لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة للدفاع عن أهله الصامدين في وجه آلة بطش الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأكد الكعبي، في تصريح صحفي، أن ما يجري في حي الشيخ جراح تصعيد خطير يأتي في إطار استكمال الاحتلال لجريمته المستمرة لتهجير أبناء شعبنا الصامدين في الشيخ جراح.

وحث عضو اللجنة المركزية في الشعبية، "أبناء شعبنا في محافظات الضفة المحتلة للتوجه لنقاط الاشتباك، وتحويل كل حاجز وطريق التفافي إلى نقطة مواجهة انتصاراً للقدس وأهلها".

وقال الكعبي: إن "المتطرف بن غفير وقطعان المستوطنين يعبثون في صواعق التفجير بالمنطقة عبر سلوكهم الهمجي تجاه أبناء شعبنا العُزل في حي الشيخ جراح" لافتًا إلى أنّ "القدس أم البدايات والنهايات والتصعيد فيها يعني التصعيد في كل فلسطين والمنطقة، ولا يمكن ان تمر جرائم الاحتلال بدون رد".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجبهة الشعبية #نقاط التماس #الشيخ جراح #الضفة الغربية

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