18 وفاة و3538 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الأحد، تسجيل 18 وفاة و3538 إصابة بفيروس كورونا و5162 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الوبائي حول الفيروس بالضفة الغربية وقطاع غزة، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في نابلس، وحالة في الخليل، وحالة في القدس، وحالة في طولكرم.

وأشارت إلى تسجيل 1283 إصابة بكورونا بالضفة الغربية، و950 بالقدس المحتلة، و1305 إصابة بقطاع غزة.

ولفتت إلى وجود 127 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 279 مريضا، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت إلى تعافي 2707 حالة بالضفة الغربية، و1450 بالقدس المحتلة، و1005 حالة بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين