الاحتلال يغلق حي الشيخ جرّاح ويعتدي على الأهالي والمتضامنين

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مدخل حي الشيخ جرّاح الغربي بالسواتر الحديدية، واعتدت الشرطة والمستوطنين على أهالي الحيّ المقدسي والمتضامنين بقنابل الصوت والضرب ورش رذاذ الفلفل عليهم.

وطردت شرطة الاحتلال الفلسطينيين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم المقدسيّة وأخلت محيط ساحة المنزل للمستوطنين ولعضو الكنسيت المتطرف، إيتمار بن غفير.

وقد اقتحم، بن غفير، صباح اليوم، حيّ الشيخ الجراح، برفقة مستوطنين متطرفين آخرين، وافتتح مكتبه في محيط منزل عائلة سالم.

واحتشد أهالي الحيّ للتصدي والدفاع عن منازلهم من محاولات المستوطنين الاستفزازية، واندلع اشتباك بين أهالي الحيّ والمستوطنين قبل أن تعتقل شرطة الاحتلال شابًّا مقدسيًّا.

واجتمع أهالي الحيّ والمتضامنين معهم أمام المنازل للدفاع والتصدي لمحاولات الاعتداء والاستفزاز التي يقوم به المستوطنون.

وناشد أهالي الحيّ، المقدسيين والفلسطينيين عامة، بالوصول إلى الحيّ من أجل الدفاع عن بيوتهم وعن عائلاتهم قبل زيارة بن غفير.

وكانت حركة حماس، قد حذرت من أنّ "اعتداء المستوطنين على الفلسطينيّين في حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة "لعبٌ بالنار".

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، "إنّ هجوم قطعان المستوطنين يسوقهم المدعو بن غفير على أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح في جُنح الليل هو عدوان سافر ولعبٌ بالنار في القدس، التي تشتعل من أجلها كلّ فلسطين نصرة بكلّ ما تملك".

وحذّر حمادة، الاحتلال من "مغبّة الاستمرار في هذا التغوُّل، الذي هو بمثابة عبثٍ في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهه".

ودعا، الفلسطينيين في القدس "إلى النفير لنصرة وغوث أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح ولتكن كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء".

المصدر / فلسطين أون لاين