12 جامعة هولندية تلزم موظفيها الكشف عن أي علاقات بالمنظمات اليهودية

ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" العبرية، أن اثنتي عشرة جامعة هولندية، أصدرت تعليمات لموظفيها بالكشف عن أي علاقات تربطهم مع المنظمات اليهودية أو المؤسسات والشركات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر، اليوم، إن هذه التعليمات الجديدة، جاءت في أعقاب طلب أرسلته الشهر الماضي منظمة حقوقية هولندية مؤيدة للفلسطينيين تدعى "منتدى الحقوق" الهولندي، إلى مكاتب عدة جامعات هولندية.

وبيّنت الصحيفة، أنّ "التعليمات ملزمة وفقا لقانون حرية المعلومات الهولندي لعام 1991، والذي يشمل المنظمات العامة أو التي تمولها الدولة".

ونقلت الصحيفة عن مدير "منتدى الحقوق" جيرارد جونكمان، قوله: "يسعى المنتدى للحصول على وثائق أو معلومات حول العلاقات المؤسسية بين الجامعات والمؤسسات والشركات الإسرائيلية التي تدعم دولة (إسرائيل)".

وأوضح، أنّ طلب الكشف "جاء بعد معلومات كشفت عن وجود تغلغل لمنظمات يهودية وصهيونية في الجامعات الهولندية".

وذكرت الصحيفة، أنّ من بين الموقعين على الطلب، رئيس الوزراء الهولندي الأسبق دريس فان أغت، حيث وصفته بأنه "معاد لليهود" ومعروف بانتقاداته لدولة (إسرائيل) وللمستوطنين في الضفة الغربية، وأحد أبرز الناشطين في المنتدى.

المصدر / وكالات