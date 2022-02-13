الكشف عن مشروع قانون إسرائيلي بتشديد العقوبة على راشقي الحجارة

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن مشروع قانون قدمه عضو الكنيست "كيتي شيتريت"، من حزب الليكود، لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد، إن "مشروع القانون يهدف إلى تحديد عقوبة قصوى بالسجن لمدة عشرين عامًا لإلقاء الحجارة، والقنابل الحارقة، وغيرها من الأشياء على مركبات المستوطنين، والجيش الإسرائيلي، بقصد الإضرار، والسجن لمدة عشر سنوات، إذا لم يتم إثبات النية للإيذاء"، وفق زعمها.

وأوضحت القناة، أنّه "تمت صياغة مشروع القانون على غرار قانون تمت المصادقة عليه بالفعل في عام 2015"، مشيرة إلى أنّ هذا "القانون انتهى سريانه في عام 2018، كونه كان أمرًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات".

وذكرت القناة أنه بحسب البيانات التي نشرها جيش الاحتلال، فقد شهد عام 2021 وقوع 5532 عملية رشق حجارة، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن عام 2020، حيث سجلت 4022 هجمة.

كما سجل 1022 هجوم بالزجاجات الحارقة في عام 2021 مقابل 751 هجوم في عام 2020.

وتشهد عدة بلدات فلسطينية مواجهات شعبية شبه يومية، ضد اعتداءات المستوطنين، ومحاولة سلطات الاحتلال بناء بؤر استيطانية جديدة، في محيط المدن والقرى الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين