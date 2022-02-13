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الإعلان عن انطلاقة عمل "ديوان المظالم" لاستقبال شكاوى المواطنين

13 فبراير 2022 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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المجلس التشريعي بغزة

أعلنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني عن انطلاق مرحلة جديدة في عمل ديوان المظالم البرلماني بهدف رد الحقوق لأصحابها وفق القانون.

وأكد مستشار رئاسة المجلس لشؤون المظالم ماجد أبو مراد، في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد، أن الديوان سيستقبل المواطنين من يوم الأحد وحتى الخميس في الأوقات الدوام الرسمي، مشيراً إلى استقبال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر لحالات المظالم في مكتبه يوم الخميس من كل أسبوع.

وأوضح أبو مراد أن ديوان المظالم الذي يضم مستشارين قانونيين، ينظر في الشكاوى والمظالم المقدمة ضد المؤسسات والهيئات الحكومية ضمن اختصاصات عمل المجلس التشريعي، مبيناً أن تقديم الشكوى سيكون بالقدوم المباشر إلى مقر المجلس التشريعي أو من خلال التقديم الالكتروني على موقع المجلس www.plc.ps

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المجلس التشريعي #ديوان المظالم

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