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"الجهاد" تحذر من تفجر الأوضاع في الشيخ جراح بسبب اعتداءات المستوطنين

13 فبراير 2022 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

حذرت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي من تفجر الأوضاع في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة، محملةً الاحتلال كامل المسئولية عما يتعرض لها أهالي الحي.

ودعت في بيان لها اليوم، الأحد الجماهير الفلسطينية إلى إعلان الغضب والنفير العام نصرةً وإسناداً لأهالي حي الشيخ جراح، مطالبةً كل من يستطيع الوصول إلى الحي للرباط فيه والتصدي لإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على الأهالي والمتضامنين في الحي بالتزامن مع اقتحام المتطرف عضو الكنيست "إيتمار بن غفير" اليوم الأحد للحي.

وكان مستوطنون متطرفون قد هاجموا، الليلة الماضية، منازل حيّ الشيخ جراح، وقذفوها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من قاطنيها وتسبب بخسائر مادية في المنازل، وعلى إثر هذا الهجوم، احتشد أهالي الحيّ للدفاع عن بيوتهم وعائلاتهم، ما أدى لمزيد من القمع على يد شرطة الاحتلال، إضافة لتوفير الحماية للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #اعتداءات المستوطنين #الشيخ جراح

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