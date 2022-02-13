عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها اليوم، الأحد، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته".

وأدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة، كما نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وفق بيان الأوقاف.

وكانت مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام 814 مستوطنا للمسجد الأقصى، من الأحد الماضي وحتى الخميس من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، حيث يتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في المسجد، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين