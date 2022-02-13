إعلام عبري: ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة الفلسطينية بالضفة

تصاعدت وتيرة عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها تنفيذ ثلاث عمليات في ليلة واحدة، بحسب الإعلام العبري.

ومن ضمن العمليات التي نفذها مقاومون فلسطينيون، ليلة السبت/الأحد، وفق موقع "0404" العبري، استهداف مسلحين فلسطينيين الحي الاستيطاني "جفعات هأفوت" التابع لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينين في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة).

وأكد الموقع، أنّ "الحي تعرض لإطلاق وابل من النار، لكن لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين، فيما بدأت قوات الاحتلال حملة تمشيط بحثا عن مطلقي النار".

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة "كان" العبرية الرسمية، أنّ فلسطينيين ألقوا زجاجةً حارقةً، الليلة الماضية، باتجاه مستوطنة "مغدال عوز" بالمجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم (جنوبا) دون وقوع إصابات.

وفي القدس المحتلة، ادعى موقع "واي نت" العبري، اندلاع النيران في منزل يقطنه مستوطنون بحي الشيخ جراح، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وزعمت المصادر، أنّ "الحريق ناتج عن إلقاء فلسطينيين، زجاجات حارقة على المنزل، الذي استولى عليه المستوطنون، بعد طرد أصحابه الفلسطينيين منه".

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد، بعد قيام قوات الاحتلال باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في الضفة، وسط توقعات باشتداد عمليات المقاومة في الضفة، ردا على عملية الاغتيال.

المصدر / قدس برس