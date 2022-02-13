"المصري" يحذر الاحتلال من عواقب الاعتداء المتكرر على حي الشيخ جراح

حذر المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب مشير المصري الاحتلال من عواقب الاعتداء المتكرر على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكد المصري في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الأحد، أن هجمة قطعان المستوطنين على حي الشيخ جراح هو عدوان متصاعد وخطير، محذراً من عواقبه ومحملاً قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الهجمات المتتابعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكد على ضرورة التحرك الوطني الجامع لنصرة أهلنا في حي الشيخ جراح وتعزيز مقومات صمودهم وثباتهم في مواجهة قطعان المستوطنين والعمل على لجم الاحتلال في غيه وعدوانه أمام وجود مظلة رسمية من قبل قادة الاحتلال.

كما وأكد أن حي الشيخ جراح سيبقى شامخاً شموخ جبال فلسطين تتكسر على صخرة ثباته كل مؤامرات الاحتلال، مشدداً على أن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال وأن أصحاب الحق الأصليين وفي مقدمتهم سكان حي الشيخ جراح الذين يسكنون في بطن الحوت سيبقون صمام أمان للقضية الفلسطينية إلى لحظة العودة والتحرير المرتقبة.

ودعا النائب المصري للتحرك الوطني الجامع لنصرة أهالي الشيخ جراح، محملاً قادة الاحتلال كامل المسؤولية عن العدوان على حي الشيخ جراح .

المصدر / فلسطين أون لاين