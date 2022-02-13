مزارعو سلفيت يناشدون التخلص من الخنازير والكلاب الضالة

ناشد مزارعون من محافظة سلفيت بالضفة الغربية، الجهات المعنية مساعدتهم في وقف تخريب وتدمير محاصيلهم من قبل الخنازير التي سبق وأطلقها المستوطنون في أوقات متفاوتة، والمنتشرة بكثرة بين الحقول والجبال والوديان، وتتسبب بخسائر كبيرة.

وأكد مزارعون أن محاصيل كثيرة تتلف وتخرب كل موسم بسبب الخنازير، كما أن الكلاب أحيانًا تهاجمهم٠

وبين المزارعون أن وسيلة إطلاق الخنازير من قبل المستوطنين على أراضي المزارعين لإتلافها وتخريبها يعتبرها المستوطنون أفضل وسيلة ناجعة في محاربة المزارعين الفلسطينيين دون تكلفة كبيرة.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين