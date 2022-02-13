الحركة الأسيرة تطلق حملة "الحياة حق" لمناصرة الأسرى المرضى

أطلقت الحركة الوطنية الأسيرة، حملة "الحياة حق"، لمناصرة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الحركة الوطنية في بيان لها، اليوم الأحد كل أحرار العالم أن يكون السعي لحرية الأسرى هو الطريق الوحيد "لاستعادة حياتنا، فلا حياة داخل السجون ولا كرامة لأسير إلا بسعي شعبه المستمر لاستعادته إلى أحضانه الدافئة وإعادة الحياة إليه".

وأضاف بيان الحركة الوطنية الأسيرة: نوجه لكم خطابنا ونداءنا من خلف قضبان السجون، ومن تلك الزنازين الباردة التي تأبى إلا أن تأخذ من أرواحنا وأعمارنا وصحتنا وتحاول النيل من عزائمنا، تلك الزنازين التي دخلناها ونحن نحمل هم شعبنا وأمله بالحرية والخلاص من هذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الغاصب الذي باتت واحدة من أهم أولوياته التنكيل بالأسرى الفلسطينيين عامة وبالأسرى المرضى خاصة.

ونوه البيان إلى أنه كثيرا ما تتصدر أخبار الأسرى وسائل الإعلام عندما يقع أحدهم فريسة للإهمال الطبي، "وهنا يجب أن نسجل شهادتنا للتاريخ أن ما يقع في السجون هو إعدام طبي يشارك فيه كل مكونات إدارة السجون من الطبيب الذي أقسم على ميثاق شرف المهنة أن يقتل كل أسير يصل إليه وصولاً إلى أصغر سجان يعلم أن مهنته تقتضي أن يمارس الإعدام بحق الأسير الفلسطيني عبر الإيذاء المستمر والقتل البطيء لأولئك الأبطال الذين ضحوا بزهرة شبابهم في السجون طمعاً بلحظة من لحظات الحرية".

وأكدت الحركة الأسيرة أن وقوف شعبنا لجانب الأسرى عامة والأسرى المرضى خاصة يُنقذ حياتهم وحياة الأسرى جميعاً من براثن الاحتلال المجرم.

المصدر / فلسطين أون لاين