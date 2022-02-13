غزة تُسجِّل ارتفاعًا حادًا في الوفيات إثر الإصابة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 3481 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 1305 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 1005 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة 233470 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 34933 حالة، وإجمالي المتعافين 196708 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1829 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالة، من بينها 118 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 604791 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين