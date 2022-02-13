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تقام اليوم.. الشجاعية x خدمات رفح | شباب خان يونس x غزة الرياضي

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تقام اليوم.. الشجاعية x خدمات رفح | شباب خان يونس x غزة الرياضي

13 فبراير 2022 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

 

يشهد ملعب اليرموك اليوم مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز بين اتحاد الشجاعية وخدمات رفح، بينما سيكون شباب خانيونس أمام مهمة صعبة لاستعادة التوازن في مباراته أمام ضيفه غزة الرياضي.

الشجاعية x خدمات رفح

تتجه أنظار محبي كرة القدم الغزية صوب ملعب اليرموك الذي سيكون مسرحاً لقمة تجمع الشجاعية متصدر الترتيب ووصيفه خدمات رفح، في المباراة التي يترقبها كل المنافسين على أمل منع الشجاعية من الابتعاد بالصدارة، بينما يمني فيها صاحب الأرض تحقيق انتصار سيكون غاية الأهمية.

المنطار ضمن انهاء مرحلة الذهاب من البطولة متصدراً للترتيب في ظل تعثر منافسيه الثلاثة في الجولة الماضية، وهذا ما يخفف من الضغوط الملقاة على عاتق اللاعبين أمام خدمات رفح.

أما خدمات رفح فيدرك أن مهمته ليست بالسهلة، إلا أنه هو الآخر لا يملك خياراً سوى العودة بالنقاط الثلاث من أجل تعطيل الشجاعية، وتذليل الفارق معه إلى نقطتين في ظل تواجده بالمركز الثاني برصيد (17) نقطة.

ويمني الخدمات النفس بتعويض تعثره المفاجئ في الجولة الماضية بالخسارة من الصداقة، والتي جعلت الفريق يفرط بفرصة الاقتراب من الشجاعية الذي ضمن بعدها البقاء في الصدارة دون النظر لنتيجة مباراة اليوم.

شباب خانيونس x غزة الرياضي

يستقبل شباب خانيونس ضيفه غزة الرياضي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي، ويطمح فيها كلاهما إلى الخروج بالنقاط الثلاث خاصة أصحاب الأرض الباحثين عن تعويض الخسارة في الجولة الماضية، ويتطلع الرياضي لمواصلة صحوته والعودة بفوز جديد يضع الفريق في موقع أفضل في الترتيب.

النشامى يتطلع إلى الفوز على أمل الاستفادة من نتيجة مباراة الشجاعية وخدمات رفح، والتي قد تجعل الفريق يقلص الفارق مع الشجاعية والتقدم لوصافة الترتيب حال انتهاء المباراة بالتعادل أو بخسارة الفريق الرفحي، في ظل تساويهما بالنقاط إلى جانب اتحاد خانيونس.

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#كرة قدم #دوري غزة

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