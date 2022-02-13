إصابة مستوطنيْن بعمليتي دهس ورشق بالحجارة في "الشيخ جراح"

أصيب مستوطنان، الليلة الماضية، بعمليتي دهس ورشق بالحجارة خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن أحد المستوطنين أصيب جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة فلسطينية في حي الشيخ جراح.

واعتقلت قوات الاحتلال سائق المركبة التي دهست المستوطن، الذي قال في إفادة أولية أنه تعرض لرش بغاز الفلفل من قبل المستوطن.

وفي ذات السياق، أصيب مستوطن آخر بجروح طفيفة في رأسه بعد رشقه بالحجارة خلال مواجهات بالحي.

واندلعت مواجهات بين المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والشبان الفلسطينيين في الحي من جهة أخرى، عقب اعتداء المستوطنين على الأهالي.

واستنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ودفعت بتعزيزات، تزامنًا مع مهاجمة المستوطنين للمقدسيين، وألقت الحجارة وقنابل الغاز اتجاههم.

ويشهد الحي حالة من التوتر في ظل انتشار لمجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال الذين يهاجمون المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم.

من جانبها، قالت حركة حماس:" إنّ هجوم قطعان المستوطنين يسوقهم المدعو "بن غفير" على أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح في جنح الليل هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس، التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك".

وحذرت الحركة الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا التغول، الذي هو بمثابة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهه.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي القدس إلى النفير لنصرة وغوث أهل حي الشيخ جراح، وأن تكون كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين