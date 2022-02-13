أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل اليوم الأحد، الأسير مجدي حسين فايق سباعنة (37 عامًا) من بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور في تصريحات صحفية: إن "الأسير سباعنة معتقل عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين