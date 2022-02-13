غزة/ هدى الدلو:

قلوب الكثيرين تتوق للتجول في ساحات المسجد الأقصى، وفي أزقة وحارات البلدة القديمة، والمعالم الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة التي تتميز حجارة أبنيتها وزواياها وقبابها وبيوتها بطابع معماري يحمل عبق الحضارة والتراث الأثري القديم، وأمام صعوبة الوصول يأتي تطبيق "تجول في القدس كأنك فيها" ملبيًا شوق الكثير من الفلسطينيين على أرضهم المحتلة وفي الخارج أيضًا.

الشاب محمد صلاح (29 عامًا) من مخيم شعفاط الواقع في شمال شرق مدينة القدس، صاحب التطبيق ومطوره، والذي يتيح لمستخدميه التجول افتراضيًّا في مدينة القدس بشتى بقاعها وأماكنها الدينية والتاريخية والأثرية، في ظل حرمان الكثيرين من زيارتها والصلاة فيها.

يقول صلاح، منسق المشاريع في جمعية برج اللقلق المجتمعي: "التطبيق هو بمثابة منصة عربية إلكترونية سياحية تروي تاريخ القدس برواية فلسطينية وتاريخية للمدينة وللمواقع التاريخية والدينية والمعالم الأثرية فيها وفي البلدة القديمة بعيدًا عن التزييف والتشويه لحضارتها وتاريخها العريق".

وبالنسبة للمحتوى الذي يقدمه التطبيق، فيضم ثلاث مجموعات، الأولى عن الأماكن التاريخية والمعالم الدينية، كالجامع القبلي وباب العامود، وكنيسة القيامة، مسجد عمر، والنزل النمساوي وغيرها، ويعقب كل معلم لمحة عنه تشمل بعض المعلومات عن موقعه واسمه والملامح المعمارية وغيرها، بالإضافة إلى إرفاقه بصور وفيديو صوت لدفع المستخدم نحو الاطلاع، والثانية عن مسارات القدس والبلدة القديمة كقباب القدس وبواباته، والزوايا الصوفية، أما الثالثة فهي للفنادق الموجودة في المدينة، كما أنه يتيح التواصل مع مرشدين سياحيين في القدس.

وتتيح المنصة الافتراضية لمستخدميها فرصة التجول في القدس من خلال الصور والفيديو والمعلومات التي توفرها، فيتعرف الزائر على كل ما يأمل في زيارته يوما ما من معالم أثرية ودينية وتاريخية وأزقة ليشعر بأنه يعيش فيها، ومن خلال اللغة التي تتناسب مع مستخدم التطبيق.

ويوضح صلاح أن النسخة الأولى من التطبيق أطلقت في عام 2017، "غير أن هذه النسخة أكثر تطورًا وأضيف إليها لغات جديدة، حيث يحتوي على ست لغات هي: (العربية، والإنجليزية، والألمانية، والتركية، والفرنسية، والإسبانية)، ويمكن تحميله على جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

ويبين أن المادة التاريخية التي يتضمنها التطبيق وضعها متخصصون في التاريخ وتم مراجعتها دينيًا، مشيرًا إلى أنهم أرادوا تقديم المحتوى بأكثر من أسلوب مستخدمين النشرات المصورة والنصوص الشارحة، كما يمكن استخدام أيقونة الكاميرا الموجودة أسفل التطبيق لتصوير أي معلم بتقنية الـ(AR) عبر الواقع المعزز ويرفد المتصفح بالمعلومات الخاصة بالمعلم التاريخي والأثري.

ويتابع صلاح: "إلى جانب ذلك فإن التطبيق يساعد في الوصول إلى الأماكن التي يريدها للسير بأمان في شوارع مدينة القدس بعرض خريطة خاصة بالمكان، وصور للمدينة، والمواقع المجاورة والمعالم المهمة فيها".

وقد عملت جمعية اللقلق على توفير الخدمة المجانية للإنترنت في البلدة القديمة للزوار بهدف تسهيل الدخول إلى التطبيق والتعرف على المعالم المقدسية، وستعمل تبعًا لصلاح، خلال الفترة القادمة على توفير نقاط مجانية في 20 منقطة.

ويطمح صلاح إلى تطوير التطبيق بصورة أفضل، والسعي لتوفير كل لغات العالم فيه ليكون نافذة القدس لكل العالم وليروي تاريخها دون تزييف وقلب للحقائق، وليلبي آمال الكثيرين لو بصورة بسيطة ممن يحلمون بزيارتها.