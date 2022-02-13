الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من نابلس والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 6 مواطنين من مدينتي القدس ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان مقتضب: إن "قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من القدس، وهم: حسام الصطافي، والطفل زين الدين مهنا، ومعتز السعو، وحيدر عماد النشاشيبي".

وأضاف: أن "القوات اعتقلت المواطنين: عدنان صلاح، وإبراهيم حسونة من نابلس".

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين