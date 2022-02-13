الطقس: أجواء مشمسة وصافية

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتسود أجواء معتدلة نهارا في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلا في الجبال مع طقس صحو غالبا.

وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصا في الجبال، وتغطي السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية محدودة تتركز على السواحل وشمال البلاد.

ليلا يسود جو بارد بشكل ملموس خاصة في الجبال. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في الجبال مع فرصة محدودة لزخات محلية في بعض المناطق.

ليلا تنخفض الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد، وتكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاته السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتسود أجواء باردة بشكل واضح في المناطق الجبلية، وأجواء أكثر اعتدالا في السهول والسواحل والأغوار.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة من جديد مع طقس بارد في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في الجبال.

ليلا تنخفض الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد في كافة المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين