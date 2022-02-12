مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام يستقبل المشاركات حتى إبريل

أعلنت اللجنة التحضيرية لـمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، أنها ستستقبل مشاركات الأفراد والمؤسسات حتى مطلع شهر إبريل.

وذكر رئيس اللجنة التحضيرية سمير أبو محسن، في تصريح اليوم السبت، أن استقبال المشاركات في مهرجان العودة سيستمر حتى مطلع شهر إبريل المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الراغبين بإنتاج أفلام جديدة تتناول المحاور المحددة للمشاركة في المهرجان.

ودعا المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج والهواة على المشاركة والتفاعل مع المهرجان، مشيراً إلى مضاعفة جوائز المهرجان، وذلك حرصاً على دعم صناعة الأفلام التي توثق نضال الشعب الفلسطيني لاسيما في محطة سيف القدس.

وأشار إلى أن الحفل الختامي للمهرجان سيكون في ظلال الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس في مايو المقبل.

وأكد أبو محسن، أن المهرجان يسعى لترسيخ دور الفن في تعزيز صمود شعبنا وحلمه بالعودة والحرية، عبر إبراز الأفكار الفنية الإبداعية في مجال الأفلام الوثائقية والروائية الملتزمة بالقيم الوطنية والمهنية.

وأطلق منتدى الإعلاميين، مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام مطلع شهر يناير الماضي.

وتشمل فئات أفلام المهرجان: (أفلام وثائقية، وأفلام رسوم متحركة، وأفلام الموبايل)، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 20 ألف دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين