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مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في الخليل وسلفيت

12 فبراير 2022 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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قطع أشحار الزيتون جنوبي الضفة الغربية بأيدي مستوطنين (الأناضول)

اقتلع مستوطنون، مساء اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون شرق بلدة صوريف، شمال غرب الخليل، وفي قرية ياسوف شرق سلفيت، واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين.

وقال مدير بلدية صوريف إياد حميدات، في تصريح صحفي، إن مستوطني "بيت عين" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدتي بيت أمر وصوريف، اقتلعوا أكثر من 50 شجرة زيتون في منطقة "ظهر المنصرة" شرق صوريف، تعود للمواطنين حسن حميدات، ومحمود حميدات وشقيقه جميل، وعبد المعطي حميدات، وسليمان حميدات.

وأضاف أن عملية تقطيع أشجار الزيتون نفذت بشكل عشوائي، في أراضي تبلغ مساحتها نحو 100 دونم.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في المكان، عندما حاول المزارعون منع المستوطنين من تخريب وتقطيع أشجارهم.

كما أقدم مستوطنون، على تكسير وتقطيع نحو 80 شجرة زيتون، في أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن الأراضي تعود ملكيتها للمواطنين، عمر وباسم وسامر راشد مصلح، ومحمد رشيد مصلح ويحيى عبد الرازق.

وقال سامر مصلح، إن المستوطنين كسروا وقطعوا نحو 80 شجرة زيتون من أراضي تعود ملكيتها لعائلته، في مناطق "باب الشعب" و"أبو القصيب" و"القصير"، المحاذية لمستوطنتي "تفوح" و"رحاليم" الجاثمتين على أراضي المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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