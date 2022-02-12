اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم

اندلعت مواجهات، مساء اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مسيرة خرجت بعد عصر اليوم السبت، من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وتوجهت لمدخلها الغربي المغلق.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة، وأطلقت وابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة.

ومنذ يوليو/ تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال عام 2003.

وتتخلل المسيرة مواجهات تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

المصدر / فلسطين أون لاين