الأهلي المصري يفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

حصد نادي الأهلي المصري الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي، بعد تغلبه على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفاز الأهلي على الهلال برباعية نظيفة في مباراة أقيمت مساء السبت على استاد آل نهيان، حيث سجلها كل من ياسر إبراهيم -ثنائية- وأحمد عبدالقادر وعمر السولية.

وحصل الأهلي على البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد أعوام 2020 و2006.

وفي نفس الوقت جمع الأهلي مبلغ 2.5 مليون يورو من احتلاله المركز الثالث في البطولة التي تحتضنها الإمارات، مقابل 2 مليون يورو حصل عليها الهلال.

ويحصل بطل المونديال على 5 ملايين يورو مقابل 4 ملايين يورو للوصيف، ويتنافس على اللقب تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

المصدر / وكالات