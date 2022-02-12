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إلغاء مباراة الشاطئ والصداقة لإصابة الحكم المساعد بمقذوف

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بالصور إلغاء مباراة الشاطئ والصداقة لإصابة الحكم المساعد بمقذوف

12 فبراير 2022 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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ألغيت مباراة الشاطئ ونادي الصداقة الرياضي، اليوم السبت، بعد إصابة الحكم المساعد بقنبلة صوتية.

وقرر محمود أبو مصطفى، حكم لقاء الشاطئ والصداقة، على استاد فلسطين الرياضي، في افتتاح الأسبوع الـ11 من مرحلة الذهاب لدوري أوريدو الممتاز، لأندية قطاع غزة، عدم استكمال اللقاء بسبب إصابة الحكم المساعد، خالد بدير.

وتعرض الحكم المساعد في الدقيقة 20، للإصابة بأحد المقذوفات النارية، التي ألقيت إلى داخل الملعب، ما أدى لمغادرة طاقم الحكام أرض الملعب،.

ووصلت سيارة إسعاف إلى الملعب، ونقلت الحكم إلى المستشفى.

وانتظر الفريقان لفترة، حتى دخل مراقب اللقاء أرضية الملعب، وأبلغهما بقرار الحكم عدم استمرار المباراة.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية خلال هذا الموسم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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