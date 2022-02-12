خلال أسبوع.. 3 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين في 129 مواجهة بالضفة

شهدت الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعداً في عمليات المقاومة، وخاصة إطلاق النار على المواقع الاحتلال العسكرية.

وخلال أيام الأسبوع رصد 129 نقطة مواجهة، منها 24 عملية إطلاق نار في عدة مناطق بالضفة، واستشهد ثلاثة شبان من نابلس، بالإضافة لإصابة ثلاثة من جنود الاحتلال وخمسة مستوطنين، وفق الإحصائية الصادرة أمس، عن موقع "حرية نيوز".

ففي يوم أول أمس الجمعة اندلعت مواجهات في 26 نقطة هي: كفر قدوم، الحاجز الشمالي لقلقيلية، بيتا، بيت دجن، تقوع، باب الزاوية، بيت إجزا، حاجز حوارة، بيت دقو، كيسان، دير الحطب، شارع الشلالة، عابود، برقة، أبو ديس، قراوة بني حسان عزون، مخيم العروب، وادي الحرامية، مفرق زيف، مخماس، مردة، مستوطنة بيت هداسا، مستوطنة قرني شمرون.

ونفذت عمليتا إطلاق نار على الاحتلال في بير الباشا بجنين، وحاجز حوارة بنابلس.

كما أصيب 3 من جنود الاحتلال في مواجهات كفر قدوم والحاجز الشمالي لقلقيلية، وبلدة بيتا بنابلس.

وفي يوم الخميس أحصيت 10 نقاط مواجهة في مخيم شعفاط، كفر عقب بالقدس، ومخيم العروب في الخليل ودير غسانة برام الله وكفر قود واليامون بجنين ودير استيا بسلفيت وبرقة وبزاريا بنابلس.

ونفذت في ذات اليوم عملية إطلاق نار استهدفت الاحتلال في منطقة يانون بنابلس.

وأحصي يوم الأربعاء الماضي 24 نقطة مواجهة منها 5 عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في معسكر سالم، العرقة، حاجز قلنديا، حاجز الجلمة، مستوطنة بيت إيل.

كما ألقيت زجاجات حارقة على أهداف اسرائيلية في مثلث خرسا، حلحول.

وشملت المواجهات مناطق باب العامود والرام، حاجز قلنديا، كفر عقب، حزما في مدينة القدس وباب الزاوية، مخيم الفوار، حلحول، مثلث خرسا في الخليل، والمدخل الشمالي للبيرة، معسكر عوفر، المغير، سنجل، ترمسعيا، مستوطنة بيت إيل في رام الله، ومناطق العرقة، معسكر سالم، حاجز الجلمة في جنين، ومخيم عين السلطان في أريحا وقرية جيت في قلقيلية.

وفي يوم الثلاثاء اشتعلت المواجهات في 33 نقطة بعد استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في حي المخفية بنابلس وهم محمد رائد الدخيل (22 عامًا)، أدهم جمال مبروكة (28 عامًا) وأشرف محمد المبسلط (21 عامًا).

وأصيب مستوطنان بالحجارة واحد في نابلس والآخر قرب مستوطنة شيلو برام الله.

كما نفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار على حاجز دوتان، اليامون، جبل صبيح، كفر قود، حوارة.

وألقيت زجاجات حارقة صوب مستوطنة بسجوت، مستوطنة شعاري تكفا، مستوطنة تسوفيم، حلحول، حوارة، أبو ديس، قراوة بني حسان.

واندلعت المواجهات في أبو ديس، حاجز قلنديا بضواحي القدس، وباب الزاوية، حلحول، مخيم العروب، مستوطنة بيت هداسا، مستوطنة كرمي تسور في الخليل، وبرقة، كفر مالك، مستوطنة بسجوت، مستوطنة شيلو برام الله، وتقوع في بيت لحم، ومستوطنة أفني حيفتس بطولكرم، والعرقة، اليامون، حاجز دوتان، كفر قود، مستوطنة مابو دوتان بجنين، وقرواة بني حسان، دير استيا، مستوطنة شعاري تكفا، مردة في سلفيت، وحي المخفية، بيتا، برقة، حوارة، جبل صبيح، اللبن الشرقية، بيت فوريك، في نابلس، ومناطق الفندق، عزون، ومستوطنة تسوفيم في قلقيلية.

وأحصيت يوم الاثنين 15 نقطة مواجهة بينها ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في مستوطنة ايتمار، العرقة، السيلة الحارثية، كما ألقيت عبوات ناسفة صوب مستوطنة بيت إيل، مستوطنة نفيه تسوف.

وأصيب مستوطنان اثنان بالحجارة قرب عزون والآخر قرب مستوطنة معاليه عاموس.

واندلعت المواجهات في مناطق متفرقة بالقدس ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية.

وفي يوم الأحد أصيب مستوطن بالحجارة قرب قلقيلية، ونفذت 6 عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في مستوطنة ايتمار، العرقة، تعنك، السيلة الحارثية، جبع، رمانة.

ورصدت 14 نقطة مواجهة في القدس وجنين والخليل ونابلس وأريحا وقلقيلية.

أما يوم السبت فأحصيت 7 نقاط مواجهة في القدس والخليل ونابلس وجنين وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار على قوات الاحتلال في السيلة الحارثية، وتعنك، وألقيت زجاجات حارقة خلال مواجهات في الشيخ جراح، وصور باهر بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين