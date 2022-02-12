فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكتل الطلابية في بيرزيت تُعلن التوصل لاتفاق مع إدارة الجامعة

الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاعتداءات على رعاة الأغنام بالضفة

13 وفاة و1871 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

افتتاح مستشفى مخصص لمصابي "كورونا" جنوب قطاع غزة

الزراعة تناقش مزارعي الوسطى تحديد وتغيير نمط "الزراعة الأحادية "

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي عدنان الحصري

غزة: 6 وفيات و397 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الاحتلال يُجبر مواطنا على هدم منزله في الداخل

هيئة الأسرى: حالة الأسير أبو حميد خطيرة وتستدعي نقله لمستشفى مدني

المتغطي بالتصريحات عريان

إعلان تيك توك داخلي

غزة.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد

12 فبراير 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليومالسبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

ودعت وزارة في بيانمقتضب عبر موقعها الإلكتروني، إلى التواجد في تمام الساعة 00:6 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خالل عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين: اضغط هنا

أما للاطلاع على كشف جوازات مصرية: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#معبر رفح #آلية السفر #كشف السفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة