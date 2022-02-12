غزة.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليومالسبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

ودعت وزارة في بيانمقتضب عبر موقعها الإلكتروني، إلى التواجد في تمام الساعة 00:6 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خالل عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين: اضغط هنا

أما للاطلاع على كشف جوازات مصرية: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين