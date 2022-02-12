الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاعتداءات على رعاة الأغنام بالضفة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام، في يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور:إن "قوات الاحتلال، اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين، ولجان الحماية والصمود، ومتضامنين أجانب، شاركوا في الوقفة ".

الجدير ذكره، أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على رعاة الأغنام في المناطق النائية خلال الأسابيع الماضية، وعلى مواشيهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صاقدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين