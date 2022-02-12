13 وفاة و1871 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة، و1871 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5979 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الجائحة في الضفة والقطاع أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان في بيت لحم، و3 حالات في جنين وحالة في الخليل وأخرى في قلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 43، سلفيت 23، طولكرم 71، ضواحي القدس 10، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 74،نابلس 118، الخليل 25، جنين 63، طوباس 10، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 397، مدينة القدس 930، بعد إجراء 4054 فحصاً.

ونبهت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 130، سلفيت 107، طولكرم 250، ضواحي القدس 27، رام الله والبيرة 494، بيت لحم 202، نابلس 435، الخليل 843، جنين 206، طوباس 65، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 950، مدينة القدس 2200.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 115 مصاباً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 304 مصابين، بينهم 39 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين