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بالصور افتتاح مستشفى مخصص لمصابي "كورونا" جنوب قطاع غزة

12 فبراير 2022 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:

افتتحت وزارة الصحة بقطاع غزة، مستشفى ميدانيا مُخصص لرعاية الحالات الصحية المصابة بفيروس "كورونا"، بدعم إماراتي.

ويقع المستشفى الذي تم افتتاحه بالتعاون مع والتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، في حرم مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس جنوب القطاع، ويحمل اسم "مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الميداني".

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من جهته، قال وكيل وزارة الصحة بغزة د. يوسف أبو الريش لفلسطين أون لاين: "يضم المستشفى 218 سرير، 56 منها مخصصة للحالات الحرجة واثنين مخصصة لحالات الغسيل الكلوي، والباقي مخصصة للحالات التي تستدعي دخول المستشفى وتلقي رعاية خاصة".

وأوضح أبو الريش في كلمة له خلال حفل افتتاح المستشفى، أن المستشفى سيشكل دعامة حقيقية للمنظومة الصحية في مواجهة جائحة كورونا، ويمثل امتداد لمنظومة الوزارة في غير الجائحة.

وأشار إلى أن المستشفى الميداني الإماراتي سيعزز بشكل كبير من قدرة الوزارة للتعامل مع جائحة كورونا وعدم الانهيار أمام الأعداد الكبيرة من الإصابات وتلك التي تحتاج إلى رعاية صحية كالحالات الخطيرة والحرجة.


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وأكد أن افتتاح المشفى يأتي تتويجا لجملة من المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء على صعيد اللقاحات المضادة لكورونا، أو سيارات الإسعاف والأدوية والمستهلكات الطبية".

 

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#كورونا #إصابات كورونا #مستشفى كورونا

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