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الزراعة تناقش مزارعي الوسطى تحديد وتغيير نمط "الزراعة الأحادية "

12 فبراير 2022 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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جانب من الندوة الإرشادية

نفذت دائرة الخضار والزهور والمحاصيل في الإدارة العامة للإرشاد و خدمات المزارعين في وزارة الزراعة ، ندوة إرشادية هامة حول "تحديد المساحات الزراعية لمزارعي المحافظة، وذلك بالتعاون مع وحدة الإرشاد في محافظة الوسطى .

ويهدف البرنامج الزراعي المنفذ من قبل طواقم الإرشاد في وزارة الزراعة، إلى توعية المزارعين للتنوع المحصولي والزراعات الموصى بها ، حسب حاجة السوق، وعدم الاعتماد على الزراعة الاحادية.

وتسعى الزراعة لتحقيق توازن بين الطلب والعرض، في منتجات الخضار كافة، وذلك لحماية المنتج الوطني من الصدمات التسويقية المتكررة، خاصة في فترات ذروة الانتاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الزراعة #الوسطى #الزراعة الأحادية

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