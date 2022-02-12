الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي عدنان الحصري

مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس عدنان الحصري 57 عاماً من طولكرم لأربعة أشهر جديدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحصري بعد اقتحام منزله في مخيم طولكرم بتاريخ 19/4/2021م حيث داهمت البيت بشكل همجي وحطمت محتوياته وصادرت أجهزة الاتصال والتواصل من أفراد عائلته.

وحولت سلطات الاحتلال القيادي الحصري في 26/5/2021م للاعتقال الإداري، لتضاف هذه الفترة إلى ما يزيد عن 12 عاماً قضاها الأسير في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري.

وخاض الحصري إضرابا عن الطعام عام 2014 خلال فترة اعتقاله الإداري لمدة 62 يوما متواصلة مع مئات من الأسرى الإداريين احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري المتجدد دون تهمة.

يذكر أن الأسير "الحصري" عانى خلال اعتقالاته المتكررة من مرض الديسك وآلام شديدة في ظهره، مما تسبب له صعوبة في الحركة.

ولم تقتصر معاناة الاعتقال على القيادي الحصري، فقد اعتقلت قوات الاحتلال نجله المهندس مصعب والتقيا في سجون الاحتلال مرات عديدة.

ويلاحق الاحتلال المهندس مصعب باستمرار، وبعد تحرره من الاعتقال السابق قام باعتقاله بعد عقد قرانه مباشرة، وهذا يشير إلى حقد الاحتلال عليه.

وترى العائلة أن رسالة الاحتلال في اعتقال القيادي عدنان وأبنائه هي عدم بقاء أي رجل في البيت لضرب صمودهم وصبرهم.

المصدر / فلسطين أون لاين