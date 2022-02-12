غزة: 6 وفيات و397 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا".

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي للحالة الوبائية في القطاع، إلى أنها أجرت 1110 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت تسجيل 950 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 232165 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 34644 حالة، وإجمالي المتعافين 195703 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1818 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة، من بينها 111 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 604791 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين