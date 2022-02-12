6063 مغادراً و6400 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (6 وحتى 11 فبراير 2022).

وأوضحت الإحصائية التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6063 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 6400.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5945 مواطناً و68 أجنبياً، و50 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6290 مواطناً، و70 أجنبياً، و38 من فلسطينيي الداخل، و2 وفيات.

يشار أن منفذ بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة منذ عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين