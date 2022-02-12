خدمات النصيرات يلتقي الجلاء وعينه على الصدارة المؤقتة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يتطلع خدمات النصيرات لاستعادة توازنه قبل انتهاء مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى، عندما يلتقي مضيفه الجلاء في افتتاح الجولة الحادية عشرة، من البطولة، والتي يستقبل فيها خدمات خانيونس ضيفه التفاح.

خدمات النصيرات يطمح للتقدم لصدارة الترتيب عندما يلاقي مضيفه الجلاء على ملعب فلسطين، خاصة بعد التعثر الأخير للنصيرات في الجولة الماضية أمام خدمات جباليا.

تعثر النصيرات في الجولة الفائتة حرمه من مواصلة التواجد رفقة الزوايدة في صدارة الترتيب، وأبقى الفريق في المركز الثاني برصيد (19) نقطة، وسيكون بمقدوره العودة للمركز الأول حال فوزه على الجلاء وربما البقاء متصدراً في حال خسارة الزوايدة من المجمع الإسلامي في نفس الجولة.

ويمنّي الجلاء النفس في التقدم في المراكز الدافئة بالترتيب خاصة بعد خسارته الأخيرة على يد بيت حانون الأهلي والتي جمدت رصيده عند (10) نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن خدمات خانيونس صاحب نفس الرصيد، ويطمح إلى تعطيل النصيرات والعودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه منذ (5) جولات.

خدمات خانيونس سيكون هو الآخر في اختبار تأكيد الصحوة في مباراته الهامة أمام التفاح، والتي تجمع الفريقين على ملعب خانيونس.

ويدخل خدمات خانيونس اللقاء منتشياً بفوزه الثمين في الجولة الماضية على المجمع الإسلامي، والذي قاده لتحسين موقفه في الترتيب محتلاً المركز التاسع برصيد (10) نقاط، وهذا ما يزيد الحافز لدى أصحاب الأرض من أجل حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهم قبل انطلاق الدور الثاني من البطولة.

على الجانب الآخر فإن التفاح يعيش مرحلة صعبة للغاية ويريد الخروج منها بأي طريقة، بعدما تلقى الفريق (5) هزائم وتعادل في مثلها، دون أن يحقق أي فوز، ليقبع التفاح العائد للدرجة الأولى من الدوري الممتاز في المركز الأخير برصيد (5) نقاط، ويأمل في أن ينهي مرحلة الذهاب بفوز يجدد آماله في الهرب من مقصلة الهبوط للدرجة الثانية.