"حماس" تستنكر توقيع بريطانيا اتفاق تجارة حرة مع الاحتلال الإسرائيلي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " توقيع بريطانيا اتفاق تجارة حرة مع الاحتلال الإسرائيلي، عادةً هذا التوقيع "إمعانا من الحكومة البريطانية في سياستها الداعمة للاحتلال وسياساته الإجرامية والعنصرية ضد شعبنا".

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت: إن هذه الاتفاقية" تشجع دولة الاحتلال على المضي قدمًا في سياساتها العنصرية ضد شعبنا، مبينةً أنها تقوض أي فرص لإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، خاصة في ظل تصريحات قادة الاحتلال وبشكل لا لبس فيه رفضهم لقيام أي دولة فلسطينية".

وبينت أن الاتفاقية "تتعارض مع ادعاء الحكومة البريطانية التزامها بسيادة القانون الدولي، القانون الذي ينتهكه الاحتلال يوميًا عبر مواصلة احتلاله، وبناء المستوطنات، وفرض الحصار، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، مبينةً أن هذا ما أكدته كل التقارير الأممية والدولية، وكان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أكدّ أن هذا الكيان يمثل "دولة فصل عنصري" وبشكل منهجي ومؤسساتي ومنذ نشأته في العام ١٩٤٨".

كما استنكرت "حماس" ظهور صورة مسجد قبة الصخرة على غلاف الاتفاقية الرسمي، ما يعني موافقة بريطانيا على (السيادة الإسرائيلية) على المقدسات الإسلامية خصوصا، والأراضي المحتلة عموما، مبينةً أنه "ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشير إلى إمعان حكومة بوريس جونسون في التماهي مع الرواية الصهيونية للصراع".

ودعت الحركة الحكومة البريطانية إلى وقف العمل فورا بهذه الاتفاقية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعديل سياساتها لتنتصر لحقوقنا العادلة، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي، والرضوخ لمطالب شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين