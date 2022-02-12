الاحتلال يمنع دخول مُحاضرين أردنيين إلى فلسطين

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة القدم تأجيل دورة مُقَيِّمي الحكام، والتي كان من المُقرر انطلاقها أمس بمدينة رام الله، بسبب منع الاحتلال دخول المحاضرين الآسيويين.

وأجل الاتحاد الدورة إلى يوم 25 من شهر فبراير الجاري على أمل الحصول على موافقة الاحتلال على دخول المحاضر الأردني إسماعيل الحافي، رئيس لجنة تطوير الحكام في الاتحاد الآسيوي، ومواطنه عوني حسونة المحاضر في ذات الاتحاد.

كما منع الاحتلال وصول عدد من مُقيمي الحكام من غزة إلى الضفة الغربية، ورفض إصدار تصاريح لهم.

من جهة أخرى، كشف المهندس محمد زكريا الأغا عضو اتحاد كرة القدم النقاب، عن تنظيم الاتحاد لدورات وورشات عمل للحكام خلال الشهر الحالي، في إطار سعي الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم.

وأوضح الأغا أن هناك ورشة عمل للحكام ستُعقد في لعبتي كرة القدم الشاطئية والصالات في غزة، وسيُشرف عليها محاضرين من خارج الوطن.

يُذكر أن ثلاثة حكام دوليين شاركوا في ورشة عمل نظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، للحكام المستجدين على القائمة الدولية 2022، شملت مواضيع تثقيفية شاملة ومتنوعة.