التونسي دبوب يعود إلى فلسطين بعد انتهاء إجازته

رام الله/مؤمن الكحلوت:

عاد التونسي مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الوطني إلى رام الله قبل عدة أيام، بعد إجازة قضاها في بلاده.

وكان دبوب حصل على إجازة بعد انتهاء مشاركة منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2021.

وتأتي عودة دبوب، تأكيداً لاستمراره في العمل مع الكرة الفلسطينية، في ظل توقعها بالإعلان عن حل الأجهزة الفني لجميع المنتخبات الوطنية وإعادة تشكيلها من جديد.

وكان دبوب جاء إلى فلسطين في العام 2009 ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي قاده التونسي مختار التليلي، حيث شغل منصب مدرب حراس المرمى، واستمر مع المنتخب بعد مغادرة التليلي، وارتقى للعمل مع المنتخب الوطني الأول في عهد الكابتن جمال محمود ومن بعده أحمد الحسن ومن بعده عبد الناصر بركات مروراً بالبوليفي خوليو سيزار وخليفته الجزائري نور الدين ولد علي، قبل أن يتم تكليفه بقيادة المنتخب كمدير فني في بطولة كأس العرب.