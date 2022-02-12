شباب الخليل يرفض صدارة دوري المحترفين برغم تعثر جبل المكبر

غزة/ وائل الحلبي:

زاد شباب السموع من متاعب الأمعري بتغلبه عليه في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "ooredoo" للمحترفين لأندية الضفة الغربية لموسم 2021-2022، والتي شهدت فوز كبير لهلال القدس على شباب الظاهرية.

السموع انتزع فوزاً ثميناً من أمام ضيفه الأمعري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد دورا، لينفرد السموع بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، وتجمد رصيد الأمعري عند 8 نقاط في المركز العاشر بشكل مؤقت.

السموع تمكن من تسجيل ثلاثيته عبر محمد السويطي (6) ومصعب أبو سالم (24) وشاهر الطويل (71)، قبل أن يذلل عبد الحميد أبو حبيب الفارق للأمعري (80)، وسجل زميله همام أبو حسنين الهدف الثاني من ركلة جزاء (90+4)، ولم يسعفه الوقت لتعديل النتيجة.

بدوره أكرم هلال القدس ضيفه الظاهرية بفوزه الكبير عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، وشهدت تألق لافت للنجم محمود أبو وردة بتسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك".

هلال القدس رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع الظاهرية صاحب نفس الرصيد الذي تراجع للمركز الخامس متأخراً بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال.

محمود أبو وردة تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية للهلال (13+52+59) وسجل زميله محمود عويسات الهدف الرابع للهلال (87)، وسجل علي عدوي هدف الظاهرية الوحيد (74)، وأهدر زميله محمد فودة بعدها بثلاثة دقائق ركلة جزاء.

شباب الخليل يرفض الصدارة

رفض شباب الخليل الهدية المقدمة له من جبل المكبر للعودة إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين، بعدما أجبره ثقافي طولكرم على التعادل الإيجابي، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشر والتي شهدت تعادل المكبر أمام إسلامي قلقيلية.

شباب الخليل رفض العودة إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين بتعادله أمام ثقافي طولكرم بهدف لمثله، في المباراة التي جرت على ستاد الجامعة الأمريكية، وهو التعادل الثالث على التوالي للفريق، الذي بقي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، وتقدم الثقافي للمركز السادس برصيد 19 نقطة مؤقتاً ومتأخراً بفارق الأهداف عن إسلامي قلقيلية صاحب نفس الرصيد.

أحمد ماهر تمكن من افتتاح التسجيل لشباب الخليل (52)، لكن الثقافي عدل النتيجة قبل نهاية المباراة عبر لاعبه سامح علوان (80).

بدوره فرط جبل المكبر بفرصة الابتعاد في الصدارة بعد تعادله السلبي أمام إسلامي قلقيلية، في المباراة التي جرت على نفس الملعب، ليحافظ المكبر على صدارته برصيد 35 نقطة، وتقدم الإسلامي بشكل مؤقت للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

مباريات اليوم

تختتم منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين اليوم بلقاءين يجمع الأول ثنائي قاع الترتيب مركز طولكرم والبيرة على ستاد الجامعة الأمريكية، والذي يقام عليه بعدها لقاء بلاطة وضيفه طوباس.