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اتحاد كرة القدم سيُناقش توصيات لجنة التقييم في اجتماعه المركزي

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سلمت توصياتها له قبل أسبوعين

اتحاد كرة القدم سيُناقش توصيات لجنة التقييم في اجتماعه المركزي

12 فبراير 2022 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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لجنة التقييم تسلم توصياتها لاتحاد كرة القدم
غزة/ مؤمن الكحلوت:

يبدو أن الأمور تتجه نحو قيام اتحاد كرة القدم لمناقشة تقرير لجنة تقييم الحالة الفنية خلال الاجتماع المركزي المُحتمل عقده خلال شهر مارس القادم على هامش افتتاح بطولة "القدس والكرامة".

ويأتي هذا الاستنتاج بسبب عدم إعلان اتحاد الكرة عن قراراته بخصوص ما جاء من توصيات تم تقديمها له قبل أسبوعين، حيث كان الجميع ينتظر سرعة في الإعلان عن التوجه الجديد للاتحاد لا سيما عقب خروج جميع المنتخبات الوطنية من البطولات وتصفيات البطولات العربية والإقليمية والقارية التي شارك فيها أواخر العام الماضي.

وكان اتحاد كرة القدم شكَّل لجنة تقييم خاصة أطلق عليها "لجنة تقييم الحالة الفنية العامة للاتحاد"، يوم 22 من شهر ديسمبر من العام الماضي، والتي أنهت مهامها يوم 22 من شهر يناير الماضي، أي بعد شهر من تشكيلها، فيما رفعت توصياتها أواخر شهر يناير.

وقيل أن تأخير قيام الاتحاد باتخاذ قراراته والإعلان عنها بناء على توصيات اللجنة، بسبب انشغال رئيس الاتحاد الف5ريسق جبريل الرجوب بأمور خارج النطاق الرياضي.

وكان الاتحاد قد شكل لجنة لوضع آليات لتطوير أركان اللعبة، في ظل النتائج المتواضعة التي حققتها المنتخبات الوطنية مؤخراً، وكذلك لضمان تحقيق أهداف الاتحاد بما فيها وجود خطة لإنتاج كوادر فنية مؤهلة من كلا الجنسين.

وتشكلت اللجنة من: المستشار الفني للاتحاد، نهاد صوقار (رئيساً)، وعلي جبريل (مقررا) وعضوية كلٍ من: عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ياسر رضوان، وعضو المكتب التنفيذي عماد عبد الحق، المحاضر مراد بنورة، ومصطفى كنعان، ورانيا فتحي أبو شعبان، وسما لحلوح.

 

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#اتحاد كرة القدم #القدس والكرامة

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