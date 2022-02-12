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وظائف شاغرة في مدرسة المتميزون الحديثة في غزة

12 فبراير 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مدرسة المتميزون الحديثة بمدينة غزة  تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (معلمة) في تخصصات مختلفة.

التخصصات المطلوبة 

1– لغة عربية 

2 – لغة انجليزية  .

3– تربية إسلامية .

4 – التعليم الأساسي

شروط التسجيل 

1. حاصلة على معدل 85% فما فوق.

2. تُجيد التعامل مع برامج الحاسوب والتطبيقات الحديثة.

3. تُجيد توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعلم النشط.

4. تُجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والجمهور (أولياء الأمور – زائري المدرسة)

5. لديها خبرة 3 سنوات كمعلمة في مدرسة على الأقل.

6. تتحمل ضغوط العمل والأعمال الإضافية.

ملاحظة:

1. يبدأ استقبال طلبات التوظيف بدءاً من يوم الخميس الموافق 10/2/2022.

2. يُرجى إرسال C.V والشهادات المتعلقة بالمتقدمة على الايميل :

[email protected]

 

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