وظائف شاغرة في مدرسة المتميزون الحديثة في غزة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المتميزون الحديثة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (معلمة) في تخصصات مختلفة.

التخصصات المطلوبة

1– لغة عربية

2 – لغة انجليزية .

3– تربية إسلامية .

4 – التعليم الأساسي

شروط التسجيل

1. حاصلة على معدل 85% فما فوق.

2. تُجيد التعامل مع برامج الحاسوب والتطبيقات الحديثة.

3. تُجيد توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعلم النشط.

4. تُجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والجمهور (أولياء الأمور – زائري المدرسة)

5. لديها خبرة 3 سنوات كمعلمة في مدرسة على الأقل.

6. تتحمل ضغوط العمل والأعمال الإضافية.

ملاحظة:

1. يبدأ استقبال طلبات التوظيف بدءاً من يوم الخميس الموافق 10/2/2022.

2. يُرجى إرسال C.V والشهادات المتعلقة بالمتقدمة على الايميل :

[email protected]