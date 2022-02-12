مطلوب معلمات للعمل في مركز ثقافي في غزة

إعلان توظيف صادر عن مراكز غزة الثقافية تعلن فيه عن حاجته لمعلمات في تخصصات مختلفة .
التخصصات المطلوبة
- العلوم العامة
- الفيزياء
شروط التسجيل
- خريجة جامعية بدرجة بكالوريوس
- خبرة عامين في مجال التدريس
- متفرغة للعمل
- من سكان منطقة تل الهوا
طريقة التسجيل
- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- للإستفسار أكثر يرجى زيارة أحد مقراتنا أو الاتصال بأحد هواتفنا:
1- مركز الأقصى الثقافي
- العنوان: غزة - شارع الوحدة - مقابل برج شوا وحصري
- الهاتف: 2865599
- جوال: 0592425426
2- مركز غزة الثقافي
- العنوان: غزة – تل الهوا - شارع الأبراج - مقابل منتزه برشلونة
- الهاتف: 2640090
- جوال: 0595441118