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مطلوب معلمات للعمل في مركز ثقافي في غزة

12 فبراير 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مراكز غزة الثقافية تعلن فيه عن حاجته لمعلمات في تخصصات مختلفة .

التخصصات المطلوبة 

- العلوم العامة

- الفيزياء

شروط التسجيل 

- خريجة جامعية بدرجة بكالوريوس

- خبرة عامين في مجال التدريس

- متفرغة للعمل

- من سكان منطقة تل الهوا

طريقة التسجيل 

- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- للإستفسار أكثر يرجى زيارة أحد مقراتنا أو الاتصال بأحد هواتفنا:

1-  مركز الأقصى الثقافي

- العنوان: غزة - شارع الوحدة - مقابل برج شوا وحصري

- الهاتف: 2865599

- جوال: 0592425426

2- مركز غزة الثقافي

- العنوان: غزة – تل الهوا - شارع الأبراج - مقابل منتزه برشلونة

- الهاتف: 2640090

- جوال: 0595441118

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