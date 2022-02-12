مطلوب معلمات للعمل في مركز ثقافي في غزة

إعلان توظيف صادر عن مراكز غزة الثقافية تعلن فيه عن حاجته لمعلمات في تخصصات مختلفة .

التخصصات المطلوبة

- العلوم العامة

- الفيزياء

شروط التسجيل

- خريجة جامعية بدرجة بكالوريوس

- خبرة عامين في مجال التدريس

- متفرغة للعمل

- من سكان منطقة تل الهوا

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- للإستفسار أكثر يرجى زيارة أحد مقراتنا أو الاتصال بأحد هواتفنا:

1- مركز الأقصى الثقافي

- العنوان: غزة - شارع الوحدة - مقابل برج شوا وحصري

- الهاتف: 2865599

- جوال: 0592425426

2- مركز غزة الثقافي

- العنوان: غزة – تل الهوا - شارع الأبراج - مقابل منتزه برشلونة

- الهاتف: 2640090

- جوال: 0595441118