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بريطانيا تسحب المزيد من موظفي سفارتها في أوكرانيا

11 فبراير 2022 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
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اتخذت الحكومة البريطانية قراراً بسحب المزيد من موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، ونصحت رعاياها في أوكرانيا بالمغادرة فوراً. 

وتأتي التصريحات البريطانية بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى موسكو، ولقائه نظيره الروسي سيرغي شويغو لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأكد شويغو في استقباله بن والاس أن "موسكو ليست من يتحمل المسؤولية عن تفاقم الوضع الأمني في أوروبا"، مشيراً إلى أن "الوضع السياسي العسكري في أوروبا يزداد توتراً أكثر فأكثر".

واقترح شويغو على الغرب "الإسهام في خفض هذه التوترات والكف عن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا"، ولفت إلى أن "مستوى التعاون الروسي البريطاني يقترب من نقطة الصفر".

في الوقت نفسه، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، جميع المواطنين الأميركيين المتبقين في أوكرانيا إلى مغادرتها على الفور، مشيراً إلى "تهديدات متزايدة بإمكانية قيام روسيا بعمل عسكري".

في المقابل، تنفي روسيا عزمها القيام بأي تدخل عسكري ضد أوكرانيا كما تتهمها الولايات المتحدة ودول غربية. 
 

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا

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