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إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس المحتلة

11 فبراير 2022 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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أصيب 3 شبان بأعيرة نارية، اليوم الجمعة، خلال مواجهات دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بوابة الجدار الفاصل بين بلدتي بدو وبيت إجزا، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن 3 شبان أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وعدد آخر بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت احتجاجاً على عملية الاغتيال التي ارتقى فيها 3 شهداء في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء الماضي.

وفي تطور لاحق، ذكرت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الشقيقين صهيب وعبد صلاح ريان من قرية بيت دقو، بعد توقيف مركبة كانا يستقلانها على حاجز أقيم عند مدخل القرية.

وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا على مركبة الشقيقين ريان قبل اعتقالهما.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس

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